«Торпедо» — «Локомотив»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

В Москве на стадионе «Лужники» пройдёт матч «Торпедо» — «Локомотив». Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Смотреть матч «Торпедо» — «Локомотив» в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на главные события дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех автозаводцев оценивается аналитиками в 4.12. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Букмекеры считают, что матч 13-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 14.0.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии».

Прогноз на московское дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.