«Металлург» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Магнитогорске прошёл матч регулярного сезона КХЛ. «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили.
Во втором периоде счёт открыл форвард гостей Деннис Ян с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина.
На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передачи Дениса Зернова.
За полторы минуты до конца третьего периода шайбу забросил защитник хозяев Артём Минулин с передач Семёна Кошелева и Джоша Карри.
Следующий матч «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом» 17 октября (17:00 мск). «Торпедо» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 17 октября (16:30 мск).
Экспресс с коэффициентом 3.44 на КХЛ.
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