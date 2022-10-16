«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» забьёт во втором тайме за 1.75.

«Очень любопытная встреча ожидает нас в Самаре на «Солидарность-Арене» — «Крылья Советов» будут принимать «Сочи». «Крылья» проиграли (2:5) «Спартаку», при этом показав очень хороший, добротный футбол в первом тайме, но пропустили четыре мяча во втором. «Сочи» три мяча забил во втором тайме «Локомотиву» и выиграл со счётом 4:0. До этого сочинцы проиграли в Оренбурге (1:4) с удалением Сиссоко.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Есть пересечения, объединения между командами. Тот же Коваленко, играющий за Самару, со следующего сезона будет выступать за «Сочи».

В «Сочи» играет Сарвели, пришедший из «Крыльев». Можно было бы рискнуть и сыграть «правило бывших» — гол Сарвели, который отличился в игре с «Локомотивом». Но в полном порядке Нобоа, возвращается Мелкадзе, чуть наладили игру в обороне сочинцы после неудачной игры с «Оренбургом».

Есть ещё и Джорджевич. В общем, у «Сочи» очень хорошая и длинная скамейка, молодые ребята — молодцы, это и Шипунов, и Батырев. У «Крыльев» же со скамейкой чуть посложнее.

Четыре мяча «Спартака» во втором тайме в ворота «Крыльев» подталкивают меня к мысли, что «Сочи» может добавить после перерыва, как это было в игре с «Локомотивом», да и «Оренбургу» забили во втором.

Предположу, что у «Сочи» есть хорошие ресурсы для того, чтобы забить Самаре во втором тайме. У «Крыльев» не всегда хватает силёнок. Мой прогноз — гол «Сочи» во втором тайме за 1.75».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

Погба может поехать на ЧМ-2022, он не играл с лета из-за травмы.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.