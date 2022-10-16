ЦСКА — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка 1: обе забьют за 1.60.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
Ставка 3: гол в каждом тайме за 1.60.
«Всем привет! Меня зовут Павел Погребняк, а с сегодняшнего дня я буду записывать для вас прогнозы на матчи РПЛ, АПЛ и, конечно же, чемпионата мира по футболу. Надеюсь, мой опыт игрока поможет мне делать верные ставки.
И мой первый прогноз — на матч непримиримых соперников ЦСКА и «Спартака» – московское дерби совсем близко. У обеих команд в этом сезоне есть огромные шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. «Спартак» на ходу: одержал пять побед подряд, много забивает. На ЦСКА с Федотовым тоже приятно смотреть.
Жду зрелищной игры и голевой феерии. Мои ставки: обе забьют с коэффициентом 1.60, тотал больше 2.5 за коэффициент 1.77 и гол в каждом тайме за 1.60».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
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- 16 октября 2022
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