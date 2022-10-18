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«Металлург» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

«Металлург» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал
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В Магнитогорске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0) одержали хозяева.

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В первом периоде хозяева отправили в ворота «Авангарда» четыре шайбы. За «Магнитку» отличились Николай Голдобин, Андрей Чибисов и дважды Денис Зернов. За омский клуб в первом периоде забили Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв.

Во второй двадцатиминутке игроки «Металлурга» Павел Акользин, Никита Коростелёв и Филипп Майе довели счёт до крупного. Форвард омичей Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце второго периода четвёртую шайбу в ворота «Металлурга» забросил Корбан Найт.

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