Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Филадельфия».

Ставка: победа «Тампы» и ТБ 5.5 за 2.38.

«Филадельфия» в этом сезоне выиграла два домашних матча – с «Нью-Джерси» (5:2) и «Ванкувером» (3:2).

Экспресс с коэффициентом 13.28.

В команде сменился главный тренер, теперь у руля стоит знаменитый Джон Торторелла. И видно, что он исправляет ситуацию, потому что раньше «лёчики» выглядели ужасно.

«Тампа» в гостях проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3), победила «Коламбус» (5:2), но затем снова уступила – «Питтсбургу» (2:6).

Тем не менее какой-то катастрофы для «Тампы» нет. Мы привыкли, что «Лайтнинг» вяловато начинают регулярный чемпионат, потому что у них было короткое лето. Они ведь третий год подряд играют в финале Кубка Стэнли.

Но что тут – первый домашний матч сезона, приподнятое настроение, Андрей Василевский в воротах. А та же «Филадельфия» не хватает звёзд с неба, и там нет монолитной защиты.

Я бы в этом матче взял кэф 2.38 на то, что «Тампа-Бэй» победит в основное время, а тотал этого поединка составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков в сезоне.

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.01.

Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 19 голов.

У Капризова худший показатель полезности во всей НХЛ – «-8».

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Никита Кучеров обманет ожидания «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Никита Кучеров обманет ожидания
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022