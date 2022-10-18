«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Филадельфия».
Ставка: победа «Тампы» и ТБ 5.5 за 2.38.
«Филадельфия» в этом сезоне выиграла два домашних матча – с «Нью-Джерси» (5:2) и «Ванкувером» (3:2).
Экспресс с коэффициентом 13.28.
В команде сменился главный тренер, теперь у руля стоит знаменитый Джон Торторелла. И видно, что он исправляет ситуацию, потому что раньше «лёчики» выглядели ужасно.
«Тампа» в гостях проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3), победила «Коламбус» (5:2), но затем снова уступила – «Питтсбургу» (2:6).
Тем не менее какой-то катастрофы для «Тампы» нет. Мы привыкли, что «Лайтнинг» вяловато начинают регулярный чемпионат, потому что у них было короткое лето. Они ведь третий год подряд играют в финале Кубка Стэнли.
Но что тут – первый домашний матч сезона, приподнятое настроение, Андрей Василевский в воротах. А та же «Филадельфия» не хватает звёзд с неба, и там нет монолитной защиты.
Я бы в этом матче взял кэф 2.38 на то, что «Тампа-Бэй» победит в основное время, а тотал этого поединка составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
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