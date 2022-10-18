«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67.
«У «Пэласа» немногое получалось впереди против на удивление организованно выглядевшего «Лестера». «Орлы» не очень здорово выглядят в позиционных атаках, а возможность проводить фирменные контратаки «лисы» их практически лишили. Наверняка и на этот раз соперник сыграет в похожем ключе, дабы минимизировать угрозу своим воротам.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
«Волки» прервали трёхматчевую серию из поражений, с минимальным счётом переиграв «Форест», но вокруг команды по-прежнему немало вопросительных знаков. Даже с тренером до сих пор руководство не может определиться, теперь подумывая над возвращением Нуну Санту.
В последних девяти матчах между этими командами забивалось не больше двух мячей. Кажется, и на этот раз результативностью игра отличаться не будет», — сказал Петросьян.
Топ-10 прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 7.50.
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