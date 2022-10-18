Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67.

«У «Пэласа» немногое получалось впереди против на удивление организованно выглядевшего «Лестера». «Орлы» не очень здорово выглядят в позиционных атаках, а возможность проводить фирменные контратаки «лисы» их практически лишили. Наверняка и на этот раз соперник сыграет в похожем ключе, дабы минимизировать угрозу своим воротам.

Экспресс с коэффициентом 12.41.

«Волки» прервали трёхматчевую серию из поражений, с минимальным счётом переиграв «Форест», но вокруг команды по-прежнему немало вопросительных знаков. Даже с тренером до сих пор руководство не может определиться, теперь подумывая над возвращением Нуну Санту.

В последних девяти матчах между этими командами забивалось не больше двух мячей. Кажется, и на этот раз результативностью игра отличаться не будет», — сказал Петросьян.

Топ-10 прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 7.50.

Петржела: Кокорин — жадный до денег человек.

Легионер ЦСКА может покинуть клуб.

Смородская: Юрий Сёмин как тренер — сбитый лётчик.

Экспресс на 18 октября с коэффициентом 4.77: «Локо» и «Севилья» поднимаются со дна Экспресс на 18 октября с коэффициентом 4.77: «Локо» и «Севилья» поднимаются со дна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022