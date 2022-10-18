«МЮ» — «Тоттенхэм»: когда матч АПЛ, во сколько начало, где смотреть, прогнозы и ставки

19 октября состоится матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм». Начало запланировано на 22:15 мск. На территории России этот матч не покажут.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 2.50. Успех лондонцев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Тоттенхэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.
«Тоттенхэм» идёт на третьем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. У «МЮ» 16 очков и пятое место.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси».
Иньиго Мартинес достиг договоренности о переходе в «Барселону».
Итоги «Золотого мяча» — 2022. Чем запомнилась церемония?
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