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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: эксперты назвали шансы команд в матче АПЛ

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: эксперты назвали шансы команд в матче АПЛ
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19 октября состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Начало запланировано на 21:30 мск. На территории России этот матч не покажут.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.43. Успех лондонцев оценивается в 7.40. На ничью дают коэффициент 5.20.

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.60.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

«Ливерпуль» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. У «Вест Хэма» 11 очков и 12-е место.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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