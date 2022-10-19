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«Арсенал» — ПСВ: когда матч Лиги Европы, во сколько начало, прогнозы и ставки

«Арсенал» — ПСВ: когда матч Лиги Европы, во сколько начало, прогнозы и ставки
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20 октября состоится перенесённый матч Лиги Европы «Арсенал» и ПСВ. Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.54. Успех голландцев оценивается в 5.90. На ничью дают коэффициент 4.80.

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — ПСВ должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.60.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 4.78.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.

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