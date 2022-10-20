Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» за 2.50.



В прошлом сезоне «Оттава» заняла предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, но начинает чемпионат с надеждами. Команда находится в завершающей стадии перестройки и сохранила молодых лидеров. Предсезонная подготовка вышла очень хорошей по результатам, но первые две выездные встречи принесли разочарование. Домашняя победа над «Бостоном» (7:5) взбодрит команду. Одну из семи шайб, к слову, забросил российский нападающий Артём Зуб.



Экспресс с коэффициентом 4.53.



Российские хоккеисты отметились и в составе «Вашингтона». Наконец открыл счёт своим голам в сезоне Александр Овечкин, забросил первую и последнюю шайбу в матче с «Ванкувером» (6:4). Овечкин также отдал две голевые передачи и стал первой звездой дня в НХЛ. Евгений Кузнецов отдал три голевые передачи, но вляпался в историю с ударом клюшкой по лицу соперника и пропустит одну игру из-за дисквалификации.



Матч двух столичных команд из соседних стран не похож по накалу на дерби. «Вашингтон» для «Оттавы» – крайне неудобный соперник. За последние восемь сезонов канадская команда выиграла у «Вашингтона» всего три встречи. Соотношение сил и в предстоящей встрече вновь указывает на победу гостей.



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