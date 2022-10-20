Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.50.
В прошлом сезоне «Оттава» заняла предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, но начинает чемпионат с надеждами. Команда находится в завершающей стадии перестройки и сохранила молодых лидеров. Предсезонная подготовка вышла очень хорошей по результатам, но первые две выездные встречи принесли разочарование. Домашняя победа над «Бостоном» (7:5) взбодрит команду. Одну из семи шайб, к слову, забросил российский нападающий Артём Зуб.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Российские хоккеисты отметились и в составе «Вашингтона». Наконец открыл счёт своим голам в сезоне Александр Овечкин, забросил первую и последнюю шайбу в матче с «Ванкувером» (6:4). Овечкин также отдал две голевые передачи и стал первой звездой дня в НХЛ. Евгений Кузнецов отдал три голевые передачи, но вляпался в историю с ударом клюшкой по лицу соперника и пропустит одну игру из-за дисквалификации.
Матч двух столичных команд из соседних стран не похож по накалу на дерби. «Вашингтон» для «Оттавы» – крайне неудобный соперник. За последние восемь сезонов канадская команда выиграла у «Вашингтона» всего три встречи. Соотношение сил и в предстоящей встрече вновь указывает на победу гостей.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Ничушкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ.
Знарок: лишил выходного команду, сразу выиграли.
Домработница похитила коллекционную шайбу Александра Овечкина.
- 20 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 19 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30