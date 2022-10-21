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«Барселона» — «Вильярреал»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт

«Барселона» — «Вильярреал»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт
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20 октября состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимала «Вильярреал». Игра завершилась победой каталонцев со счётом 3:0.

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Сине-гранатовые вышли вперёд на 31-й минуте встречи, когда нападающий Роберт Левандовски реализовал момент после передачи защитника Жорди Альбы. Через четыре минуты польский форвард оформил дубль. Ассистировал ему полузащитник Гави.

На 38-й минуте «Барселона» довела счёт до разгрома. На этот раз отличился воспитанник каталонцев Ансу Фати.

Во втором тайме команды голов друг другу не забили. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

После этой встречи в активе «Барселоны» теперь 25 очков, команда продолжает погоню за лидирующим в чемпионате «Реалом» (28). «Вильярреал», у которого 15 очков, после поражения опустился на девятую строчку турнирной таблицы.

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