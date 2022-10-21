«Барселона» — «Вильярреал»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт

20 октября состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимала «Вильярреал». Игра завершилась победой каталонцев со счётом 3:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Сине-гранатовые вышли вперёд на 31-й минуте встречи, когда нападающий Роберт Левандовски реализовал момент после передачи защитника Жорди Альбы. Через четыре минуты польский форвард оформил дубль. Ассистировал ему полузащитник Гави.
На 38-й минуте «Барселона» довела счёт до разгрома. На этот раз отличился воспитанник каталонцев Ансу Фати.
Во втором тайме команды голов друг другу не забили. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
После этой встречи в активе «Барселоны» теперь 25 очков, команда продолжает погоню за лидирующим в чемпионате «Реалом» (28). «Вильярреал», у которого 15 очков, после поражения опустился на девятую строчку турнирной таблицы.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с коэффициентом 2.05.
Президент «Урала»: никогда не видел, чтобы судья добавлял 17-18 минут.
Агент де Хеа работает над переходом вратаря в «Бетис».
- 21 октября 2022
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 20 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00