Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 1.99.



«Фиорентина» сейчас очень нестабильная команда, одна из тех в Италии, которые явно не играют на весь свой потенциал. Позади 10 туров, а у «фиалок» всего две победы, проблемы с реализаций моментов и полное несоответствие заявленным амбициям. Время идёт, а Винченцо Итальяно так ничего и не придумал, чтобы исправить ситуацию. Его пока спасают только реальные шансы на выход из группы в Лиге конференций.



Экспресс с коэффициентом 4.98.



«Интер» в чемпионате пока тоже звёзд с неба не хватает, но в целом команда смотрится интересно. А если ещё сделать скидку на потерю основной ударной силы, то можно даже сказать, что «Интер» неплох. У гостей было несколько действительно кризисных моментов, но, судя по результатам и игре в последних матчах, они остались позади.



«Фиалкам» удавалось в домашних матчах показывать временами хороший футбол, но он не всегда приносил результат. Да и с соперником уровня «Интера» хозяевам будет тяжело показать хорошую игру. «Фиорентина» пока не близко к выходу из кризиса, лучше всего здесь будет поставить на победу «Интера» за 1.99.



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