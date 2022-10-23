«Ахмат» — «Торпедо»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, по какому каналу покажут

23 октября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Торпедо». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Победа москвичей оценена экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 6.99.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
Окружение Роналду считает, что португальцу нужно уйти в более простую лигу.
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
Талалаев не вылетел на игру с «Ахматом». Болезнь или конфликт?
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