Аналитики оценили шансы Криштиану Роналду зимой вернуться в «Реал» или перейти в «ПСЖ»

Криштиану Роналду не уживается с главным тренером «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг предоставляет звёздному португальцу слишком мало игрового времени. Недавно форвард отказался выходить на замену, покинул стадион раньше времени и был отстранён от матча. Его смена места работы зимой выглядит более чем реальной.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эксперты уже назвали варианты для продолжения карьеры Криштиану, среди которых наиболее ожидаемым стал трансфер в «Челси». На такое событие можно поставить с коэффициентом 5.00.

Верят аналитики в возможность Роналду заиграть в 2023 году в «Роме», оценив этот трансфер коэффициентом 6.00.

Португалец может вернуться на родину, где вполне мог бы закончить карьеру. Переход Криштиану зимой в «Спортинг» эксперты оценили коэффициентом 8.50.

Нападающего заждались в «ПСЖ» остальные звёзды, среди которых Месси. Если Роналду окажется во французском клубе, сыграет коэффициент 17.0. На возвращение Криштиану в «Реал» Мадрид предлагают поставить за 51.0.

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.

Окружение Роналду считает, что португальцу нужно уйти в более простую лигу.

Тен Хаг рассказал, когда Роналду вернётся в состав «Манчестер Юнайтед».

Пети подверг критике Роналду после инцидента на «Олд Траффорд».