«Монреаль» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд».
Ставка: победа «Монреаля» в матче за 2.38.
«Миннесоте» календарь НХЛ подарил шикарный старт сезона: серия из четырёх домашних матчей. Но «лесники» прогадили «все полимеры», потерпев три поражения в основное время, и только в последнем домашнем матче отскочили в овертайме от «Ванкувера».
Лучшие прогнозы на КХЛ.
На «Ванкувере», собственно говоря, все командные достижения «Миннесоты» в текущем сезоне заканчиваются, потому что первый и пока единственный выездной матч Капризов & Ко тоже благополучно проиграли в Бостоне. И теперь попытаются что-то наковырять в Монреале.
В свою очередь, у «Монреаля» пока всё серединка на половинку, причём основной процент набранных очков приходится на домашние игры (шесть из восьми набранных), что, конечно, для «Миннесоты» весьма тревожно. Потому что выходит так, что более или менее играющий дома «Монреаль» принимает никак не играющую на выезде «Миннесоту».
Вывод: «Монреаль» наберёт два очка. Сможет ли при этом «Миннесота» зацепиться за одно – вопрос дискуссионный, в Бостоне не смогла. Но тут гадайте сами, я вам не помощник», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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