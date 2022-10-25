«Монреаль» — «Миннесота». Кирилл Капризов взбунтуется

Россиянин один из худших по показателю полезности и должен отреагировать на это.

26 октября состоится матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а победа «Канадиенс» идёт за 3.22. На ничью предлагают поставить за 4.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» 26 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.64. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Миннесота» (26.10.2022)

На 26 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу «Монреаль» — «Миннесота», который пройдёт на льду «Белл-центра» в Монреале. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Монреаль» уже провёл шесть официальных встреч с момента старта сезона и расположился на 13-й строчке в Восточной конференции. Команда набрала шесть очков в шести матчах. Накануне клуб уступил «Далласу» (2:5). Евгений Дадонов, который был обменян из «Вегаса» в «Монреаль», пока очков не набрал и идёт с показателем полезности «-3».

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Команда в плохом положении. Основным голкипером клуба стал Джейк Аллен, на счету которого две победы в четырёх встречах. В целом статистика не такая плохая, как кажется со стороны. Всего «Монреаль» забросил 16 шайб в сезоне-2022/2023, а пропустил немного больше — 18.



«Миннесота» же провела пять матчей, где одержала лишь одну победу в овертайме над «Ванкувером» (4:3 ОТ). Победная шайба на счету Кирилла Капризова, который в той встрече набрал три очка (гол и две результативные передачи). Россиян — худший по показателю полезности — у него «-6» за сезон.

В прошлой встрече клуб уступил «Бостону» (3:4 ОТ). Это был первый выездной матч в сезоне-2022/2023 для «Миннесоты». Матс Цуккарелло запомнился ассистентским дублем, а Кирилл Капризов остался незаметен. Таким образом, увы, клуб расположился на 13-й строчке в Западной конференции с тремя очками.

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Статистика очных матчей указывает на «Миннесоту». Так, за последние 20 игр команда Капризова выиграла в 14 встречах, а «Монреаль» одержал победу в шести. Настораживает защита гостей, которая со своими задачами справляется плохо. Марк-Андре Флёри в четырёх матчах пропустил 19 шайб, а его сменщик — восемь.

Даже при таком неудачном старте у «Уайлд» есть все шансы на победу. «Монреаль» в минувшем сезоне был в плачевном состоянии, сейчас более-менее есть положительные сдвиги. Каждый соперник подходит к матчу с багажом проблем. Преимущество на стороне гостей только из-за уровня состава и наличия в нём звёздных хоккеистов.



Попробуем проверить ставку на победу «Миннесоты» за коэффициент 1.95. Плюс в каждом из шести матчей текущего сезона с участием «Уайлд» пробивался тотал больше 4.5 шайбы. Поэтому возьмём комбинированный вариант на победу «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

«Монреаль» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 октября 2022 года

«Миннесота» неплохо провела первый выездной матч с сильным соперником. Теперь ждёт «Монреаль», ничем не удививший в нынешнем сезоне. Кирилл Капризов явно чувствует, что находится не в своей тарелке. Россиянин должен поднажать и изменить показатель полезности на положительный. Потому проверим комбинированную ставку на победу гостей через тотал больше.



Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10

Экспресс с коэффициентом 4.20.

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