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«Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 1.95.

«У нью-йоркских команд жизнь в последнее время явно не удаётся. «Островитяне» начинали сезон с четырёх домашних матчей и выиграли два из них. Но дальше было два выездных матча, в которых дело, мягко говоря, не пошло. У «рейнджеров» время длинных серий только началось, и первая из них, домашняя, тоже не слишком задалась.

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И вот два таких «счастливчика» и географических соседа постараются за счёт ближнего своего поправить текущие дела. Статистика личных встреч подсказывает, что шансов больше у «рейнджеров». Не столько потому, что они сильно уж превосходят «островитян» по показателям, сколько потому, что серия этих соперников в последнее время приобрела ярко выраженный гостевой наклон. Скажем, в 18 последних междусобойчиках гости победили 13 раз, и это мазохистское правило с одинаковой силой работает на обеих аренах. Кроме того, не будем забывать, что у «рейнджеров» есть почти непобедимое оружие в лице Игоря Шестёркина. Оно не срабатывает в 100 процентах случаев, но в течение сезона приносит «рейнджерам» много дополнительных очков.

Поэтому прогноз будет таким: «рейнджеры» наберут в этом противостоянии два очка. Что при этом наберут «островитяне», не совсем понятно, но тут уже всё слишком сложно», — сказал Лебедев.

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