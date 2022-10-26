Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Эдмонтон».



Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.44.



«Сент-Луис» достойно стартовал в регулярном сезоне-2022/2023. Отличительная особенность команды Владимира Тарасенко — строгая игра в защите. За прошедшие четыре игры они пропустили всего девять шайб и успели отметиться сухой победой 2:0 как раз над «Эдмонтоном» на выезде. Учтём, что и в атакующих действиях «блюзмены» крайне сдержанны. Они забросили всего 11 шайб. Что это — резкая смена игровой тактики или стечение обстоятельств — узнаем в ближайших матчах. Лучший бомбардир клуба Тарасенко записал в актив шесть очков (два гола и четыре результативные передачи).



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«Эдмонтон», напротив, представляет собой пример атакующей открытой команды, о чём можно судить по разнице шайб 22:20. Ввязываясь в обмен ударами, «Ойлерз» не всегда выходят победителями — три победы в шести играх. Если им попадается соперник, умеющий терпеть в обороне и дожидаться своего шанса на контратаках, то Макдэвиду и его партнёрам крайне сложно добиться результата. Недавнее домашнее поражение от «Сент-Луиса» 0:2 — явное подтверждение этого факта.



Атакующая схема «Эдмонтона» идеально подходит «Сент-Луису» для игры на контратаках. «Ойлерз» стараются действовать быстро, но, весьма вероятно, увязнут в тактических ловушках хозяев. Тарасенко и его партнёры по атаке умеют реализовывать контратаки и эффективны при реализации численного преимущества. Поскольку с дисциплиной у гостей не всё в порядке, этот фактор может сыграть решающую роль в пользу победы «Блюз». Рекомендуем ставку «победа «Сент-Луиса» за коэффициент 2.44.



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