Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Будё-Глимт».



Ставка: победа «Будё-Глимт» за 2.07.



Футбольный клуб «Цюрих» можно смело называть главным неудачником европейского сезона среди чемпионов своих стран. Удивительное дело – после первого за 13 лет чемпионства и прорыва в Лигу Европы «Цюрих» не выиграл ни одного матча с конца августа. Чемпион Швейцарии четыре раза сыграл вничью и девять раз проиграл за последние 13 матчей и занимает последние строчки как в национальном чемпионате, так и в группе Лиги Европы. Среднее количество пропущенных мячей на этом отрезке – 2.38 при среднем количестве забитых, равном 0.92.



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«Будё-Глимт» куражится в чемпионате Норвегии, забивая не менее четырёх мячей в четырёх матчах подряд. Но это уже борьба за второе место. Чемпионом страны уже стал «Мольде». В Лиге Европы дела у «Будё-Глимт» не так хороши. Так, впервые за несколько лет вратарь Никита Хайкин проиграл международный матч дома. Впрочем, 1:0 от «Арсенала» – это даже в какой-то мере достойно. Хотя матч по своей сути был ничейным, и нули на табло были бы справедливым итогом.



«Цюрих» сменил тренера, но результаты от этого лучше не стали. Команда по-прежнему беззуба в атаке, и вряд ли воротам Хайкина в предстоящей встрече что-то угрожает. Этим шансом поправить своё положение в группе надо пользоваться.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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