«Цюрих» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин может даже поспать

Чемпион Швейцарии настолько плох, что вряд ли будет доходить до ворот норвежцев, мотивированных на победу.

27 октября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Будё-Глимт». Начало игры – в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу норвежского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех швейцарцев оценивается аналитиками в 3.62. Поставить на ничью можно за 4.04.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Будё-Глимт» 27 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.46, тогда как ставка на тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом – 1.64. На гол «Цюриха» дают коэффициент 1.30, а гол «Будё-Глимта» оценивается в 1.13. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Цюрих» — «Будё-Глимт» (27.10.2022)

27 октября в 19:45 мск свисток украинского рефери Евгения Арановского, который раздастся над стадионом «Летцигрунд», возвестит о начале матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Чемпион Швейцарии «Цюрих» примет чемпиона Норвегии – футбольный клуб «Будё-Глимт».

Встреча двух чемпионов своих стран состоится в Лиге Европы. «Цюрих» выбыл из квалификации Лиги чемпионов, не справившись с первым же препятствием – азербайджанским «Карабахом». «Будё-Глимт» прошёл три раунда, но в упорной борьбе уступил в решающем матче загребскому «Динамо».

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Благодаря четырём победам над «Линфилдом» и «Хартс» швейцарская команда обеспечила себе европейскую осень в Лиге Европы. После этого началась полоса из неудач, которая никак не может прерваться. На протяжении 13 матчей «Цюрих» не может одержать победу ни в одном из турниров.

Соперники на групповом этапе оказались швейцарскому клубу не по зубам. Если поражения в матчах с «Арсеналом» и «Будё-Глимт» с одинаковым счётом 1:2 с определенной долей условности можно назвать даже достойными, то 10 пропущенных мячей в двух матчах с ПСВ – это уже позор.

Не клеятся дела у «Цюриха» и в национальном первенстве. После 13 туров он скатился на самое дно таблицы, не одержав ни одной победы. Команда набрала всего шесть очков, что в два раза меньше, чем у идущего предпоследним «Винтертура». Хромает даже результативность: забито восемь мячей, а пропущено 24.

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Франко Фоду сменил бывший тренер «Мидтьюлланна» – датчанин Бо Хенриксен. За четыре матча с новым тренером «Цюрих» по-прежнему не одержал ни одной победы, но два матча закончил ничейным результатом. Правда, всё это померкло на фоне пяти пропущенных мячей от ПСВ и четырёх голов от «Грассхоппера».

«Будё-Глимт» в четырёх турах Лиги Европы заработал четыре очка. Он отстаёт от ПСВ на три очка. Призрачные шансы попасть в плей-офф ЛЕ всё ещё остались, но для этого необходимо побеждать в Швейцарии и рассчитывать на поражение голландцев. Лига конференций тоже будет неплохим продолжением для норвежцев.



Российский вратарь пропускал матч предыдущего тура чемпионата Норвегии. Его сменщик Юлиан Файе Лунд особо не напрягался, а «Будё-Глимт» выиграл со счётом 5:0. В Цюрихе место в воротах займёт Никита Хайкин. За последние четыре матча при новом тренере «Цюрих» нанёс в сумме всего девять ударов в створ ворот, и только один из них стал голевым.

Поэтому у нашего голкипера тоже не будет много работы. Поставить на победу «Будё-Глимт» всухую можно с коэффициентом 3.88. Это риск, но вполне оправданный.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Будё-Глимт» 27 октября 2022 года

«Цюрих» продолжает падать. Действующий чемпион Швейцарии смирился с участью андердога. Последний раз он побеждал в конце августа. Даже смена тренера не вдохнула в команду новую жизнь. «Будё-Глимт» уступил только «Арсеналу», но всё по делу и ожидаемо. Сейчас у клуба есть шанс получить путёвку в евровесну. Даже неважно, где она пройдёт, в ЛЕ или в Лиге конференций.



Ставка: сухая победа «Будё-Глимт» за 3.88.

Экспресс с коэффициентом 15.52.

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