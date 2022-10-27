АЕК Ларнака — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч АЕК Ларнака – «Динамо» Киев в 5-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Динамо» Киев за 2.36.

«Достаточно простая ситуация здесь. Киевляне проиграли первую встречу на формально своём поле, хотя оно на деле не является своим. Вообще, у команды много проблем сейчас. Неудачный матч с «Шахтёром», неудачное выступление в Европе. Всё это накладывается одно на другое. И всё это катится как снежный ком. Тем более что команда, по сути, с марта не расходилась. Живут все вместе, каждый день друг друга видят. Они все друг от друга устали. Какой-то отпуск должен быть, но его нет. Жизнь не позволяет.



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Думаю, «Динамо» постарается выйти в Лигу конференций. Это тот турнир, который им по силам. Там они могут ставить самые большие задачи. Но для этого надо обыгрывать АЕК. И, мне кажется, в выездном матче динамовцам будет несколько проще. Может быть, из-за того, что ожидания несколько спали в связи с последними неудачами. К тому же совершенно не понятно, сколько ещё Мирча Луческу будет оставаться тренером «Динамо». Это тоже большой вопрос. Какие-то процессы в команде могут уйти.



Выбираю чистую победу «Динамо» Киев в этом матче с коэффициентом 2.36. Коэффициент очень большой, достойный», — сказал Андронов.



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