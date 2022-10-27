АЕК Ларнака — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч АЕК Ларнака – «Динамо» Киев в 5-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Динамо» Киев за 2.36.
«Достаточно простая ситуация здесь. Киевляне проиграли первую встречу на формально своём поле, хотя оно на деле не является своим. Вообще, у команды много проблем сейчас. Неудачный матч с «Шахтёром», неудачное выступление в Европе. Всё это накладывается одно на другое. И всё это катится как снежный ком. Тем более что команда, по сути, с марта не расходилась. Живут все вместе, каждый день друг друга видят. Они все друг от друга устали. Какой-то отпуск должен быть, но его нет. Жизнь не позволяет.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Думаю, «Динамо» постарается выйти в Лигу конференций. Это тот турнир, который им по силам. Там они могут ставить самые большие задачи. Но для этого надо обыгрывать АЕК. И, мне кажется, в выездном матче динамовцам будет несколько проще. Может быть, из-за того, что ожидания несколько спали в связи с последними неудачами. К тому же совершенно не понятно, сколько ещё Мирча Луческу будет оставаться тренером «Динамо». Это тоже большой вопрос. Какие-то процессы в команде могут уйти.
Выбираю чистую победу «Динамо» Киев в этом матче с коэффициентом 2.36. Коэффициент очень большой, достойный», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 14.66.
Прогноз на матч «Ференцварош» — «Монако» с коэффициентом 30.0.
Форвард «Оренбурга»: Аргентине нужен такой президент, как Владимир Путин.
Василий Уткин сравнил ситуации в «Сочи» и «Локомотиве».
Посол ООН: ФИФА обязана заменить Иран на Италию на ЧМ-2022.
Баженов рассказал о работе на новой должности.
- 27 октября 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 26 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30