«Металлург» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Магнитогорске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:0, 0:1).
10 лучших прогнозов на сегодня.
На пятой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. Через две минуты Егор Яковлев с передачи Павла Акользина сравнял счёт. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Григорий Дронов после паса Максима Карпова в третий раз поразил ворота Ильи Проскурякова. На 38-й минуте Голдобин с передачи того же Карпова оформил дубль. На 49-й минуте Алексей Бывальцев отыграл один гол. На 54-й минуте Сергей Калинин с передачи Сергея Телегина сократил отставание до минимума.
Экспресс с коэффициентом 4.42.
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