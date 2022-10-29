«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.86.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ливерпуль» очень здорово провёл встречу в Лиге чемпионов, просто разбив на выезде «Аякс» и проявив себя отлично по всем линиям. К команде вернулась былая уверенность в атаке, футболисты создали огромное количество моментов и реализовали большую часть из них. Да и оборона в этот раз действовала практически идеально, так и не дав оппонентам создать что-то стоящее у своих ворот.

Красные с таким качеством футбола вполне могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов в таблице АПЛ и будут настроены очень решительно в предстоящей игре.

«Лидс» перестал радовать даже на своём поле, хотя в начале сезона смотрелся очень симпатично в родных стенах. Клуб довёл серию поражений до четырёх матчей и выглядит явно уставшим уже в октябре, часто проваливаясь в обороне при массированных атаках. Команда попала в зону вылета и вполне может там закрепиться, учитывая низкий уровень футбола и предстоящий непростой календарь.

По моему мнению, интриги в этой паре не случится и всё завершится вполне предсказуемо. «Ливерпуль» набирает обороты и будет очень мотивирован в домашней игре. «Лидс» и в лучшей своей форме вряд ли смог бы долго продержаться на «Энфилде», а в таком состоянии гости могут и вовсе уехать домой, проиграв с разгромным счётом.

Я считаю, что красные не испытают никаких проблем и убедительно возьмут три очка. Мой прогноз — фора (-1.5) на «Ливерпуль» за коэффициент 1.86».

Экспресс с коэффициентом 8.60.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Зобнин не хочет ехать в сборную России. Кто вообще будет играть с Таджикистаном?

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Вагнер Лав оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии.