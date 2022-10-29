Экспресс на 29 октября с коэффициентом 6.65: Гогниев в пике, Хави выходит из кризиса

29 октября – большой футбольный день. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.65 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября

«Локомотив» играет третье дерби подряд, и, кажется, железнодорожникам очень хотелось бы и прошлый, и предстоящий матч перенести на следующий год, когда есть шанс что-то исправить. А исправлять есть что. Железнодорожники проиграли шесть из семи последних матчей РПЛ с общим счётом 4:16. Единственная победа – над замыкающим таблицу «Торпедо» со счётом 1:0. На этом семиматчевом отрезке «Локомотив» позволяет сопернику наносить в среднем на 3,71 удара по воротам и на 2,14 удара в створ больше, чем бьёт сам. Не помогает даже преимущество по владению мячом.

ЦСКА играет куда более уверенно. Если взять для сравнения тот же семиматчевый отрезок, то армейцы в два раза чаще соперников бьют по воротам и на 73% чаще попадают в створ. Результат – три победы, три ничьих и одно поражение. Но и соперники у ЦСКА были посложнее. Примечательно, что матч с «Локомотивом» будет для ЦСКА четвёртым дерби за пять матчей во всех турнирах. А это значит, что армейцы будут в отличном тонусе.



10 лучших прогнозов на сегодня.



В пяти из шести последних матчей с участием ЦСКА забивали обе команды. Это шанс для «Локомотива», как и в трёх матчах во всех турнирах подряд, не уйти с поля без гола. Рекомендуем ставку на то, что обе команды забьют, за 1.65.

Прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» 29 октября

Хави срочно нужен победный матч, чтобы хоть чуть-чуть заглушить неприятные впечатления и критику болельщиков за полное фиаско в Лиге чемпионов. Руководство может очень скоро забыть все регалии своего тренера, ещё в бытность игроком, и попрощаться с ним. Хави явно приходил в команду не для того, чтобы проигрывать «эль класико», вылетать из Лиги чемпионов на групповом этапе и побеждать «Атлетики» с «Вильярреалами».

«Валенсия» пока выступает лучше, чем можно было ожидать от команды, которая полностью перекроила состав и которой руководит Дженнаро Гаттузо. Такими темпами «летучие мыши» могут стать грозой испанских середнячков, особенно в домашних матчах. Проблема только в том, что с сильными мира сего «Валенсия» набирает очки очень слабо, но в текущем сезоне она пока почти не играла с грандами, так что вывод может получиться преждевременным.

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Хозяева пока не показали ничего такого, чтобы можно было на них ставить в матче с «Барселоной». Гости сейчас не в лучшей форме, да и настроение у них явно не фонтан, плюс было потрачено немало сил среди недели. Тем не менее очередной осечки от Хави никто не поймёт. Ему нужно выигрывать, а уровень нынешней «Барселоны» позволяет стабильно набирать очки с испанскими середняками. Можно выбрать победу «Барселоны» с форой (-1) за 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Химки» 29 октября

Сейчас сезон в чемпионате России находится в такой стадии, что найти полноценную интригу в матче «Динамо» с «Химками» довольно сложно. Соперники попросту на совершенно разном уровне – и по игровой подготовке, и даже по мотивации. Химчане уже давно не решаются на очередные тренерские перемены, что неудивительно, ведь они уже дважды безрезультатно пытались исправить ситуацию новым человеком у руля команды.

О цели победить для красно-чёрных речь не идёт уже давно, теперь им главное просто раздобыть очки, не уступить крупно или хотя бы забить. С последним пунктом у команды Спартака Гогниева не складывается уже три матча подряд, в прошлом туре гости не смогли ничего поделать в гостях со «Спартаком» (0:5), а не проиграли в последний раз лишь «Факелу» (0:0). С соперниками серьёзного уровня тягаться у «Химок» пока не получается. «Динамо» тоже попадает под категорию топов, пусть у него есть и свои проблемы.

Подопечные Славиши Йокановича пока тоже не в идеальном состоянии, однако результат добывают – у хозяев четыре матча подряд без поражений и три победы. Во время победной серии бело-голубые забивали по три гола, а дважды выигрывали с разницей в два мяча. Возьмём фору (-1.5) на хозяев за 2.10.

Экспресс на матчи 29 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Локомотив» — ЦСКА за 1.65.

Ставка 2: победа «Барселоны» над «Валенсией» с форой (-1) за 1.92.



Ставка 3: победа «Динамо» над «Химками» с форой (-1.5) за 2.10.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.92 Х 2.10 = 6.65.



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