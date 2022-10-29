«Детройт» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ с коэффициентом 2.20

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Детройт» — «Миннесота».
Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.
«Команды подошли к личной встрече на встречных курсах. У «Детройта» два поражения, и он потихоньку уезжает туда, где ему и было предписано находиться ещё задолго до старта чемпионата.
У «Миннесоты», наоборот, две победы в двух предыдущих матчах, и она постепенно пролезает туда, где ей было предписано находиться. У каждой команды свои глобальные проблемы, на фоне которых сам факт попадания в плей-офф станет настоящей творческой удачей для тренерских штабов.
Разбираемся со статистикой личных встреч. Команды из разных конференций встречаются не так уж и часто, но по паре матчей за сезон друг с другом играют, иногда даже больше. Общий статистический массив выявляет совсем небольшое преимущество «Детройта», которое уходит своими корнями в вечность и с каждым годом становится всё меньше и меньше.
Потому что «лесники» в последнее время взяли в привычку метелить «Детройт» там, где поймают, и последние пять междусобойчиков проходили именно по такому сценарию. Что же касается десяти последних личных встреч, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ конкретно в Городе моторов, то тут суровая ничья 5-5, но надо иметь в виду, что три последних междусобойчика в Детройте «Миннесота» выиграла.
Суммируем всё вышеописанное, и вырисовывается гостевая победа «Миннесоты», одержанная в основное время (за его пределы эти соперники выходят редко). Кроме того, можно предположить достаточно большой тотал. Я бы даже сказал, превышающий 6.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 9.17.
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