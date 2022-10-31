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Эксперты «Фонбет» назвали вероятность того, что «Зенит» не выиграет РПЛ в сезоне-2022/2023

Эксперты «Фонбет» назвали вероятность того, что «Зенит» не выиграет РПЛ в сезоне-2022/2023
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В РПЛ завершился первый круг. По его итогам лидирует «Зенит»: команда Сергея Семака не проиграла ни одной встречи, набрала 39 очков и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь баллов. Эксперты «Фонбет» назвали вероятность того, что петербуржцы упустят чемпионство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на то, что «Зенит» не сможет выиграть золотые медали, можно с коэффициентом 10.00, это примерно 8% вероятности. При этом на то, что зенитовцы в очередной раз станут чемпионами, дают коэффициент 1.05 (92%).

При этом шансы «Спартака» букмекеры оценили коэффициентом 18.00, а на идущий на третьем месте ЦСКА дают коэффициент 20.00.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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