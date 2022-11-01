Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Амур»

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур», который состоится 1 ноября в Уфе.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.64.
Сейчас многие лидеры сентября на Востоке всерьёз сдали, а другие команды совершили мощный скачок вверх – «Салават Юлаев» является одной из таких команд. Уфимский клуб не проигрывает больше одного матча подряд с середины сентября и на этом отрезке в 16 матчах у него лишь три поражения в пассиве.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Тем не менее гораздо важнее, что у «Салавата Юлаева» сейчас самая длинная серия побед в сезоне – в прошлом матче хозяева обыграли «Барыс» и добились шестой подряд победы.
Стоит отметить, что в этих встречах команда Виктора Козлова неизменно забивала минимум три шайбы, а до того у неё была серия в три сухие победы. Уфимцы всерьёз прибавили в атаке и в обороне, а теперь готовятся завершить домашнюю серию матчей без потерь.
«Амур» сейчас тоже в относительно неплохой форме, ведь он проиграл в основное время за четыре последних матча всего один раз – минимальное поражение от «Трактора» (0:1). Однако основные успехи команды связаны с домашними матчами, на выезде «тигры» выступают в нынешнем сезоне очень плохо – у них семь поражений подряд на чужом льду.
Более того, всего дважды за этот период команде удалось забить хотя бы два гола. Не в лучшей форме сейчас находится и лучший бомбардир Иван Николишин, который не забивает два матча подряд, а в двух проигранных матчах с «Салаватом Юлаевым» лишь раз ассистировал партнёрам. Предлагаем рассмотреть фору -2.5 на хозяев с коэффициентом 2.64.
Экспресс с коэффициентом 11.0.
Раил Якупов: «Ак Барс» играет без тренера — там просто человек, жующий жвачку.
Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.
Никита Гусев объяснил, почему так поздно определился с новым клубом.
Прогноз на матч «Миннесота» — «Монреаль» с коэффициентом 4.80.
- 1 ноября 2022
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00