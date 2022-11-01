Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Амур»

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур», который состоится 1 ноября в Уфе.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.64.

Сейчас многие лидеры сентября на Востоке всерьёз сдали, а другие команды совершили мощный скачок вверх – «Салават Юлаев» является одной из таких команд. Уфимский клуб не проигрывает больше одного матча подряд с середины сентября и на этом отрезке в 16 матчах у него лишь три поражения в пассиве.

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Тем не менее гораздо важнее, что у «Салавата Юлаева» сейчас самая длинная серия побед в сезоне – в прошлом матче хозяева обыграли «Барыс» и добились шестой подряд победы.



Стоит отметить, что в этих встречах команда Виктора Козлова неизменно забивала минимум три шайбы, а до того у неё была серия в три сухие победы. Уфимцы всерьёз прибавили в атаке и в обороне, а теперь готовятся завершить домашнюю серию матчей без потерь.

«Амур» сейчас тоже в относительно неплохой форме, ведь он проиграл в основное время за четыре последних матча всего один раз – минимальное поражение от «Трактора» (0:1). Однако основные успехи команды связаны с домашними матчами, на выезде «тигры» выступают в нынешнем сезоне очень плохо – у них семь поражений подряд на чужом льду.



Более того, всего дважды за этот период команде удалось забить хотя бы два гола. Не в лучшей форме сейчас находится и лучший бомбардир Иван Николишин, который не забивает два матча подряд, а в двух проигранных матчах с «Салаватом Юлаевым» лишь раз ассистировал партнёрам. Предлагаем рассмотреть фору -2.5 на хозяев с коэффициентом 2.64.

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