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«Динамо» Москва — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, авторы голов

«Динамо» Москва — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, авторы голов
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В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали москвичи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.

На второй минуте второго периода счёт удвоил форвард москвичей Эрик О'Делл с передач Егора Мартынова и Сергея Бойкова. Спустя пять минут одну шайбу отыграл Архип Неколенко с передачи Павла Акользина.

Третью шайбу «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова. На предпоследней минуте третьего периода Максим Джиошвили сделал счёт 4:1.

Экспресс с коэффициентом 7.85.

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