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«Реал» — «Селтик»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Реал» — «Селтик»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Селтик» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.90.

«Впереди заключительный тур группового раунда Лиги чемпионов. «Реал» будет принимать «Селтик».

Мадрид уже вышел в плей-офф, но пока непонятно, с какого места. После поражения в Лейпциге теперь, чтобы занять первое место, надо побеждать «Селтик». У «Реала» есть все ресурсы, чтобы обыграть «Селтик». В первом туре Мадрид выиграл со счетом 3:0, но победа была непростой. Все три мяча были забиты во втором тайме. В последнем туре чемпионата Испании «Реал» выглядел не очень в матче с «Жироной».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» по-прежнему не проигрывает в Примере, но потеря очков в матче с «Жироной» была явно незапланированной. В Лиге чемпионов все равно другой настрой. Многие лидеры, которые получили отдых в предыдущем матче, сумеют сыграть. Настрой будет какой и должен быть.

«Реал» должен обыгрывать «Селтик» минимум в два мяча, при всем уважении к сопернику и его азиатским легионерам. «Реал» все же более мастеровит, поэтому вполне может выиграть с разницей минимум в два мяча. Мой прогноз — Ф1 (-2). Если выиграет в два мяча, то будет расход, но вполне может добиться и крупной победы, которая была в Глазго», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

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