«Реал» — «Селтик»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Селтик» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.90.
«Впереди заключительный тур группового раунда Лиги чемпионов. «Реал» будет принимать «Селтик».
Мадрид уже вышел в плей-офф, но пока непонятно, с какого места. После поражения в Лейпциге теперь, чтобы занять первое место, надо побеждать «Селтик». У «Реала» есть все ресурсы, чтобы обыграть «Селтик». В первом туре Мадрид выиграл со счетом 3:0, но победа была непростой. Все три мяча были забиты во втором тайме. В последнем туре чемпионата Испании «Реал» выглядел не очень в матче с «Жироной».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Реал» по-прежнему не проигрывает в Примере, но потеря очков в матче с «Жироной» была явно незапланированной. В Лиге чемпионов все равно другой настрой. Многие лидеры, которые получили отдых в предыдущем матче, сумеют сыграть. Настрой будет какой и должен быть.
«Реал» должен обыгрывать «Селтик» минимум в два мяча, при всем уважении к сопернику и его азиатским легионерам. «Реал» все же более мастеровит, поэтому вполне может выиграть с разницей минимум в два мяча. Мой прогноз — Ф1 (-2). Если выиграет в два мяча, то будет расход, но вполне может добиться и крупной победы, которая была в Глазго», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
- 2 ноября 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
- 1 ноября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30