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Прогноз на матч «Копенгаген» — «Боруссия»

Прогноз на матч «Копенгаген» — «Боруссия»
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Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.68.

Обе команды уже без турнирной мотивации, а «Боруссии» плюс ко всему придётся сыграть четыре матча за девять дней, так что немцы явно будут экономить силы. Дела в Бундеслиге у них идут не лучшим образом и нужно догонять конкурентов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Такой расклад даёт хороший шанс датчанам не закончить групповой этап без забитых мячей, а может, даже и зацепиться за очки с фаворитом. Тем более на своём поле.

Немцы в хорошей форме и, даже расслабившись, могут запросто забить датчанам да ещё и не раз. Потеря основного центрального защитника скажется на обороне хозяев, которая и без того надёжностью не блистала. Зато у «Копенгагена» появилась возможность подтянуть игру в атаке. Восстановились и постепенно набирают форму два хороших форварда, которые явно могут напрячь «Боруссию».

Определять победителя в этой игре гиблое дело. Если искать тут подходящую ставку, но точно стоит обратить внимание на голы, причём от обеих команд. Можно попробовать поставить на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют – да» за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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