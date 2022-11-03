«Шахтёр» — «Лейпциг»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто победил, кто забил

2 ноября состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Гости открыли счёт на 10-й минуте — отличился Кристофер Нкунку. Тимо Вернер забежал слева в штрафную и резко пробил низом. Евгений Трубин в падении парировал этот удар, но на добивании оказался Нкунку, беспрепятственно отправивший мяч в цель.



На 50-й минуте Андре Силва укрепил преимущество команды Марко Розе. Счёт до разгромного довёл Доминик Собослаи. Нкунку в быстрой атаке от центра поля выполнил передачу на бегущего чуть правее Собослаи. Доминик на скорости ворвался в штрафную, после чего пробил с острого угла в пустые ворота. На 68-й минуте Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота.



«Реал» занял первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский «Селтик» набрал два очка и вылетел из еврокубков. «Шахтёр» набрал шесть очков и занял третье место — команда Игоря Йовичевича примет участие в Лиге Европы, немецкий клуб прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов.



Экспресс с коэффициентом 7.98.



Клопп: мне нравится Кварацхелия.



Юран назвал лучшего иностранного тренера в истории российского чемпионата.



Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону».