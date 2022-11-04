Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.80

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».
Ставка: победа «Пари НН» по жёлтым карточкам с форой (-2.5) за 4.80.
Тренер Михаил Галактионов мог сыграть с ЦСКА ещё неделей ранее, но его переход из «Пари НН» в «Локомотив» затягивается. По последним данным, наставник молодёжной сборной России возглавит железнодорожников 12 ноября, а пока предстоит сыграть ещё две встречи во главе «Пари НН».
Очень много проблем у «Пари НН», но прослеживаются они часто в нарушениях. Из 46 жёлтых карточек 25 были показаны за грубую игру нижегородцам, а 13 за неспортивное поведение, шесть за срыв атаки и две по другим причинам.
Целых четыре удаления в сезоне получили футболисты из «Пари НН», а одна из них была предъявлена за неспортивное поведение. Тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил этот факт перед матчем, пообещав найти противоядие против тактики мелкого фола нижегородцев.
Вот и в матче с «Крыльями Советов» игроки «Пари НН» увидели перед собой 10 горчичников, два из которых стали вторыми. Они привели к удалениям и дисквалификациям перед матчем.
Вряд ли у тренера получится наладить организованность футболистов и заставить их играть мягко. Поэтому рекомендуем ставку на фору «Пари НН» по жёлтым карточкам (-2.5) за коэффициент 4.80.
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