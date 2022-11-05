«Сочи» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка с коэффициентом 10.7

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 10.7.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Нас ждёт интересный и непредсказуемый матч.

«Спартак» занимает второе место в чемпионате и оказывает давление на «Зенит». Красно-белые не проигрывали девять матчей, а в восьми из них выиграли. Стоит отметить Промеса — лучшего бомбардира чемпионата на данный момент, а Соболев претендует на звание лучшего игрока первого круга.

Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, а Нобоа является лучшим бомбардиром команды, он забивал в 10 турах из 15. «Спартак» в последних четырёх выездных играх забивал не менее двух голов.

Если вы хотите поставить на счёт матча, то я думаю, что 2:1 выиграет «Сочи».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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