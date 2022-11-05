«Сочи» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка с коэффициентом 10.7

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 10.7.
«Нас ждёт интересный и непредсказуемый матч.
«Спартак» занимает второе место в чемпионате и оказывает давление на «Зенит». Красно-белые не проигрывали девять матчей, а в восьми из них выиграли. Стоит отметить Промеса — лучшего бомбардира чемпионата на данный момент, а Соболев претендует на звание лучшего игрока первого круга.
Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, а Нобоа является лучшим бомбардиром команды, он забивал в 10 турах из 15. «Спартак» в последних четырёх выездных играх забивал не менее двух голов.
Если вы хотите поставить на счёт матча, то я думаю, что 2:1 выиграет «Сочи».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
«Факел» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 6.50.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
- 5 ноября 2022
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 4 ноября 2022
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00