«Сочи» — «Спартак». Абаскаль воспользуется ситуацией с Гараниным

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех сочинцев оценивается в 3.42. На ничью дают коэффициент 4.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (05.11.2022)

Без паузы стартует второй круг чемпионата России. 5 ноября главной интригой 16-го тура станет матч «Сочи» — «Спартак». Игра начнётся в 14:00 мск на стадионе «Фишт». Со своего газона хозяева не уходят без забитого мяча.

Ничья в минувшем туре с «Уралом» Виктора Гончаренко (2:2) продлила безвыигрышную серию «Сочи» до четырёх матчей. Эта встреча нанесла критический удар по карьере Вадима Гаранина в качестве наставника клуба. Тренер уже не готовил состав к матчу с красно-белыми и покинул расположение команды. Осталось дождаться официального объявления.

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Пока неясно, кто встанет во главе «Сочи». Инсайдеры сообщают о нескольких кандидатурах. Речь идёт о Марко Николиче, запомнившемся своей работой с «Локомотивом», и Александре Кержакове, тренировавшем «Пари Нижний Новгород». Пока официальные лица клуба хранят молчание.

Деградация «Сочи» в последних турах просматривается очень чётко. Команда практически не работает в прессинге, пропала стройность в оборонительной линии, что привело к нескольким чувствительным поражениям, в том числе в матче с «Зенитом» с неприличным счётом 0:7. Было заметно, что Гаранин не искал новых тактических схем и не шёл на эксперименты с составом.

Стоит отметить для нашего прогноза умение футболистов «Сочи» выкладываться на домашней арене на 100%. Они провели девять официальных встреч на стадионе «Фишт» и ни разу не ушли с поля без забитого мяча.

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Велика заслуга в этом лидера команды — эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа. Ветеран, который начинал карьеру ещё в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева, переживает ренессанс. За 15 матчей первого круга атакующий хавбек забил 10 мячей. Он всего на два точных удара отстаёт от лидера гонки снайперов Квинси Промеса.

Именно форвард «Спартака» принёс победу красно-белым в дерби с «Торпедо». Квинси был предельно мотивирован тем, что тренерский штаб сборной проигнорировал хорошую форму футболиста и не вызвал его на сбор перед ЧМ-2022 в Катаре.

Весь матч Промес без устали искал лазейку в оборонительных построениях соперника. Удача улыбнулась «Спартаку» лишь однажды — с подачи Соболева в начале второго тайма Квинси забил мяч в ворота. Победа с минимальным счётом 1:0 стала восьмой в девяти последних играх (одна ничья).

Беспроигрышная серия подопечных Гильермо Абаскаля позволила гостям возглавить погоню за «Зенитом». Красно-белые набрали 32 очка. Дистанция до действующего чемпиона составляет семь очков. С учётом великолепной формы претендентов, нас ждёт захватывающий турнир.

История очных встреч «Сочи» и «Спартака» состоит из 10 игр. На стороне красно-белых небольшое преимущество. Они обыграли сочинцев в пяти матчах. Хозяева одержали победы в четырёх играх, а одна встреча завершилась ничейным результатом. Разница забитых мячей 20:10 в пользу подопечных Абаскаля.

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«Спартак» набрал крейсерскую скорость и легко убирает соперников со своего пути. Оставшаяся без наставника команда «Сочи», весьма вероятно, не сумеет оказать достойное сопротивление красно-белым и проиграет. Тем не менее активная игра в атаке и великолепная форма Нобоа позволяют рассчитывать хозяевам минимум на один забитый мяч. Рекомендуем обратить внимание на ставку: победа «Спартака» и обе забьют за коэффициент 3.46.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года

«Спартак» выглядит на текущем отрезке чемпионата командой без слабых мест. «Сочи» явно угодил в кризис, с которым тренерский штаб справиться не в силах. Просматривается очередная победа подопечных Абаскаля. Тем не менее атакующий потенциал хозяев ещё не погас, и они огорчат голкипера красно-белых.

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.46.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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