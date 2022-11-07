Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов — 2022/2023: где смотреть, во сколько начало

Групповой этап еврокубков остался позади, и настал судьбоносный момент. 7 ноября мы узнаем, кто с кем сыграет весной в плей-офф. Жеребьёвка Лиги чемпионов традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
В прямом эфире жеребьевку покажет телеканал «Матч!».
В 14:00 мск начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды после шести туров в группах традиционно поделились на две категории.
Сеяные: «Бавария» (Германия), «Бенфика», «Порту» (обе — Португалия), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси» (все — Англия), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания).
Несеяные: «Айнтрахт», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг» (все — Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер», «Милан» (обе — Италия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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