Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы: кто участвует, по какому каналу покажут

В 15:00 мск стартует жеребьёвка стадии плей-офф Лиги Европы. На этом этапе встретятся команды, занявшие вторые места в группах, и те, кто вылетел из Лиги чемпионов с третьих мест.
В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч!».
Здесь будет две корзины.
Сеяные: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Монако», «Нант», «Ренн» (все — Франция), ПСВ (Нидерланды), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия).
Несеяные: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона», «Севилья» (обе — Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Спортинг» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Ювентус» (Италия).
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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