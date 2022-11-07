«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 2.54

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон».

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Был во времена моего школьного детства анекдот, как класс написал диктант, в котором была фраза: «Крокодил вышел из моря и лёг на мокрую гальку». Весь класс написал слово «галька» с большой буквы, и только один Вовочка написал правильно – с маленькой. Когда удивлённая учительница попросила Вовочку разъяснить классу их ошибку, он сказал: «После того, как она легла под крокодила, я её за человека не считаю».

Так вот, после того, как «капиталисты» в предыдущем туре проиграли дома «Аризоне», да ещё и ведя в счёте 2:0, я их тоже за людей не считаю. Правда, спорить с правилами русского языка и писать по этому поводу «Вашингтон» с маленькой буквы не стану, но в дальнейших прогнозах поправку на это поражение возьму.

К слову, у «столичных» стартовала четырёхматчевая домашняя серия, которую они начали доблестно гробить прямо с первого матча. Во втором соперник будет намного серьёзнее, чем «Аризона». В текущем сезоне «Эдмонтон» провёл на выезде всего три матча — и во всех трёх победил.

У «Вашингтона» за спиной шесть домашних матчей, в которых он одержал три победы. То есть команда, побеждающая дома с вероятностью 50%, принимает команду, у которой в гостях 100% результат. Значит, прогноз можно делать, даже не заглядывая в статистику личных встреч.

Итак, «Эдмонтон» в Вашингтоне любым способом наберёт два очка, при этом тотал не превысит 6.5 шайбы. Потому что если у «нефтяников» есть, кому забивать, то у «столичных» один Овечкин, который тоже не железный».

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