«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз».
Ставка: победа «Тампы» с форой (-1.5) за 2.49.
«Тампа» полностью вошла в сезон туру к седьмому-восьмому. Заработали все линии, наладилась взаимопомощь, пошла игра. С этого момента «молнии» проиграли лишь раз, да и то в серии послематчевых буллитов и весьма неслабой «Каролине».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Эдмонтон» вроде бы вошел в сезон ещё быстрее, туров за пять-шесть. После этого была пятиматчевая победная серия, но… Но два последних матча «нефтяники» проиграли. Причем это случилось дома, и нельзя сказать, что соперники были какими-то «несъедобными». То есть где-то пошел сбой, тем более что в этих двух матчах «Эдмонтон» пропустил десять шайб.
По всему выходит так, что фаворитом предстоящего матча, причём фаворитом достаточно однозначным, являются хозяева. Они имеют небольшой перевес в статистике личных встреч за последние лет этак 12. Но главное, что противостояния этих соперников имеет чётко выраженный «домашний» уклон. И в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Тампе, хозяева победили девять раз. Причём это было так: в декабре 2009 года в Тампе победил «Эдмонтон», а после этого «молнии» выиграли девять следующих домашних междусобойчиков.
После всего вышеописанного прогноз кажется весьма простым. Домашняя победа «Тампы», причём одержанная в основное время, с преимуществом от двух шайб и более и тоталом, превышающим 6.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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