Экспресс на 8 ноября с коэффициентом 8.95: Хвичи нет, разгромы есть

8 ноября в европейских чемпионатах пройдут матчи очередных туров. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.95 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 8 ноября

«Бавария» постепенно доказывает, что не просто так считается сильнейшей командой в Германии и одной из лучших в Европе. 11 матчей без поражений, в них 10 побед, средняя результативность — больше трёх голов. Сейчас в топ-5 чемпионатов не найти другую команду с такой же впечатляющей статистикой. Большинству команд Бундеслиги в матчах с «Баварией» остаётся едва ли не заранее поднимать лапки кверху и сдаваться на милость победителю.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Вердер» так делать не будет, даже с фаворитами бременцы стараются играть в свой футбол, оттого и пропускают много, но и сами забивают. В компании с «Баварией» «Вердер» запросто может выдать очень результативный матч. Мизерный коэффициент на базовый тотал больше 2.5 мяча букмекеры выставили неспроста.

«Бавария» может в очередной раз недооценить соперника и сыграть, по сути, без обороны. Тактика «вы нам забьёте — сколько сможете, а мы вам — сколько захотим» здесь должна сработать на ура. Предлагаем поставить на тотал больше 4.5 мяча за 2.22.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Эмполи» 8 ноября

«Наполи» продолжает рваться к титулу, команду Лучано Спаллетти в Италии пока никто ещё не смог остановить, хотя она успела сыграть со многими топами на их поле. В прошлом туре была бита «Аталанта», причём главного преследователя удалось обыграть без помощи Хвичи, одного из лучших игроков команды на старте сезона.

«Эмполи» пока нечем похвастаться, кроме текущего места в середине таблицы и нескольких хороших матчей с такими же середняками и аутсайдерами. В игре с лидером синим явно нечего ловить. Их оборона не выдержит того натиска, который предложит «Наполи».

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Даже без Кварацхелии у Спаллетти в атаке есть куча игроков, которые могут выйти и уверенно разобраться с «Эмполи». Их не просто много, их даже в избытке. Уверенная победа хозяев – самый вероятный исход этого матча. Можно поставить на победу «Наполи» с форой (-2.5) за 2.29.

Прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября

«Осасуна» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда Хагобы Аррасате за счёт акцента на высокий прессинг нивелирует преимущество соперников во владении мячом. Игроки осуществляют по 9,5 перехвата мяча за игру (четвёртый показатель). В пассиве команды лишь 12 голов. Только четыре клуба пропустили меньше. Также стоит отметить, что красные достаточно хороши в игре впереди. Только в трёх встречах они не сумели отметиться результативными действиями. Забили суммарно 15 голов, что на 3,38 мяча меньше ожидаемого (xG).

«Барселона» второй сезон подряд вылетает в Лигу Европы. Имиджевые и финансовые потери руководство клуба может лишь частично компенсировать за счёт успеха в чемпионате и еврокубках.

В Примере сине-гранатовые навязывают достойную борьбу «Реалу» в чемпионской гонке. Подопечные Хави благодаря победе в матче 13-го тура с «Альмерией» (2:0) побывали в роли лидера чемпионата и в последнем матче в преддверии международной паузы намерены вновь испытать эти приятные чувства.

Благодаря феноменальным голевым качествам Роберта Левандовского «Барселона» вернула былой атакующий шарм. Команда контролирует мяч 65,8% встречи и проводит 36% игрового времени в атаке. Игроки выполняют по 17,5 удара (из них 6,6 — в створ) и забили 31 гол — лучшие показатели в чемпионате Испании. Рекомендуем ставку на победу «Барселоны» с форой (-1) за 1.76.

Экспресс на матчи 8 ноября

Ставка 1: ТБ 4.5 в матче «Бавария» — «Вердер» за 2.22.

Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Эмполи» с форой (-2.5) за 2.29.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Осасуной» с форой (-1) за 1.76.

Общий коэффициент: 2.22 Х 2.29 Х 1.76 = 8.95.

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