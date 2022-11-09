Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Кадис».



Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 2.17.



К «Реалу» неожиданно подкралось первое поражение в Примере. Мадридцы проиграли соседям из «Райо», причём абсолютно по игре, действующий чемпион был сам на себя не похож. Судя по всему, у «сливочных» не получилось вернуть оптимальную форму, и закончить первую часть сезона на мажорной ноте им не светит.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Кадис» сейчас один из главных аутсайдеров лиги, но он старается выбраться из зоны вылета и в последнее время цеплялся за очки с любыми соперниками. Гости проиграли только один матч из восьми последних и явно пришли в себя после кошмарного старта сезона.



Гости набрали хорошую форму, но они будут пытаться отстоять ничью и не особо лезть вперёд. В матчах с «Реалом» такая тактика не самый лучший вариант, особенно если у тебя серьёзные проблемы в обороне. Разозлённый неудачами «Реал» без особого труда разберётся с соперником. Предлагаем поставить на победу «Реала» с форой (-2.5) за 2.17.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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