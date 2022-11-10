«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Детройта» в матче за 2.27.



«Рейнджерс» с грохотом и под фанфары провалил уже вторую подряд домашнюю серию из двух, которые у него были в этом сезоне. Оба раза они проиграли три домашних матча из четырёх, и оба раза всё завершалось поражением от «Айлендерс». Возникает такое ощущение, что нью-йоркцы задались целью выгнать зрителей с трибун. В России, кстати, такое бывает сплошь и рядом, только этим обычно занимаются не спортсмены, а функционеры, придумывающие бесчисленное множество способов затруднить болельщикам жизнь. Но в Америке, да хоккеисты…



Лучшие прогнозы на сегодня.



На выезде «рейнджеры» играют лучше, чем дома, выиграв три матча из пяти. И впереди у них целых шесть гостевых игр, которые будут разбиты одним домашним матчем с «Аризоной» — в общем, надежда ещё есть.



Но надежду эту прибивает тот факт, что «Детройт» очень хорошо играет как раз дома. И пять домашних матчей из восьми «красные крылья» уже выиграли. А у «рейнджеров» к тому же только что выиграли в гостях.



Статистика личных встреч нам ничем не поможет. Там и в общем и целом равные показатели за последние три пятилетки, и конкретно в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в Детройте в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, мизерное хозяйское преимущество – шесть побед против четырёх. Как и равно все в календаре: никому не приходится играть два матча за календарные сутки, обе команды играют через день.



Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую два очка «Детройта», которые, скорее всего, будут набраны за пределами основного времени (но на овертайм столбиться не стану — слишком тонкая материя)», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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