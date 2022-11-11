«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы» в матче за 1.70.



«Стоит признать, что Василевский показывает не самый лучший старт. Такого потока шайб он не получал со времён своего второго сезона в НХЛ. Кучеров уже набрал 21 очко в 13 играх, его серия длится 11 матчей кряду. Чуть притормозил Наместников, три передачи, не набирает очки с 18 октября. Поскольку результативность «Тампы» ложится на привычных лидеров, возможно, не хватает продуктивности игроков третьего и четвёртого звеньев: Перри, Маруна, Белльмара.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Вашингтона» по-прежнему проблемы с глубиной состава из-за травм. Не хватает Карлсона, Уилсона, Хагелина, Бэкстрёма, Оши и т.д. По игре «столичные» испытывают трудности с проходом средней зоны, а соответственно, и со входом в зону атаки. В матче с «Эдмонтоном» «Вашингтон» здорово разыгрался во втором периоде, Кузнецов набрал четыре очка, забил свои первые и вторые шайбы в сезоне. Овечкин также разрядился на 1+1, зато сил на «Питтсбург» не хватило.



Кемпер — не тот вратарь, который тащит и может сделать всю игру. Поэтому и получается, что если полевые играют слабо, то он полностью поддерживает команду. Вообще, у «Кэпиталз» давно не было вратаря, способного на постоянной основе страховать и подчищать за своими игроками. Да, в случае с первыми двумя шайбами «Вашингтон» безалаберно сыграл в своей зоне, оставляя пятак и соперников без присмотра. А оставшись с проблемами один на один, Дарси не справляется. В третьей шайбе вратарю сбивали видимость и свои, и чужие, а защитник сделал своё дело от синей линии.



У «столичных» пять поражений в шести встречах, у «Тампы», наоборот, четыре победы за такое же количество матчей. Но «молниям» есть куда прибавлять.



Последний раз оппоненты встречались в апреле в Вашингтоне. В том матче не был засчитан один гол Карлсона, поэтому он завершил матч с дублем и четырьмя очками. Шикарно для защитника, но он находится в лазарете. Овечкин и Кузнецов также набрали по два очка.



В этой паре хорошо отличаются все россияне, исправно удивляя друг друга голами и передачами, включая защитников. К слову, Орлов пропустил два матча. Сергачёв в этом сезоне уже наиграл на 10 очков.



«Кэпиталз» потратили много сил на игры с «Эдмонтоном» и «Питтсбургом». «Тампе» нужно реабилитироваться за матч с «Ойлерз», в котором «молнии» пропустили все засчитанные голы в неравных составах (два в меньшинстве, один в большинстве). Возможно, команде было сложнее собраться после эпизода с Кейном. Обычно «Тампа» набирает обороты к концу матча, но не в этот раз.



Тому же «Эдмонтону» «Вашингтон» забросил четыре в большинстве. Куперу есть над чем подумать, игрокам не помешало бы поймать удачу в большинстве, а тренерам надо решить, как не провалить второй период.



Дома «Вашингтон» выиграл четыре из восьми матчей, а «Тампа» на выезде – четыре из семи. Тоже очень близкая статистика. Выбирая между победой гостей и ТБ 5, пойду с более высоким кэфом — победа «Тампы» в матче», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 11.13.

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