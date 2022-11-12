«Торпедо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Торпедо» в «Лужниках» будет принимать «Зенит». После конфуза, который произошёл в «Зените» на неделе, истории, которая вылезла наружу, относительно Чистякова и его недобросовестности, подозрений в адрес Дмитрия. Полезная история для «Зенита».

Классно, что российские игроки, да и не только российские игроки, отписались в соцсетях в поддержку Дмитрия, была отличная общекомандная фотография. Легионеры тоже выступили в поддержку Чистякова. Для «Зенита» это действительно очень хороший и важный момент. Посмотрим, как команда отреагирует на первое поражение в чемпионате от «Ахмата».

«Лужники» — большая арена, которая по-хорошему должна заводить бразильцев, команду, которая идёт на первом месте. «Зенит» помнит домашний матч с «Торпедо», где всё решилось только в самой концовке.

Если «Зенит» сразу не возьмётся за дело, то проблемы могут быть, тем более зная характер Талалаева, который на петербуржцев всегда по-особенному настраивается. Кадры решают всё. Как бы ни хотел Талалаев играть агрессивно, у «Торпедо» есть вопросы по качеству футболистов, качеству игры.

Я думаю, «Зенит» выиграет, причём с разницей минимум в два мяча. Должна быть хорошая реакция на поражение от «Ахмата». Москва, «Лужники» — место отлично для этого подходит. Мой прогноз – «Зенит» с форой (-2) за 1.90».

Экспресс с коэффициентом 12.15.

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