«Аталанта» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.72

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.72.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«У команд разное положение, пусть в турнирной таблице они и идут вместе, набрав одинаковое количество очков. У «Аталанты» в последних шести матчах всего две победы. «Интер» на этом отрезке выиграл пять раз.
В предыдущем туре «Аталанта» проиграла «Лечче» и действовала очень плохо. До этого проиграла ещё и «Наполи». Если брать только по последним пяти турам, то у «Аталанты» лишь 11-е место за это время. «Интер» оторвался, разгромив «Болонью» со счётом 6:1. До этого он проиграл «Ювентусу», а ранее выиграл четыре раза кряду. По результатам последних пяти туров миланцы идут на втором месте.
За последние пять очных встреч «Аталанта» не выиграла ни разу: три ничьих и две победы «Интера». Вообще довольно часто между собой команды играют вничью. «Аталанта» не проиграла в 11 из последних личных встреч дома в Серии А: четыре победы и опять много ничьих — целых семь.
«Аталанта» играет не слишком стабильно и часто неудачно против грандов. Забивает не так много, как могла бы. В этом чемпионате «Аталанта» дома выиграла три раза, также у неё две ничьих и два поражения. В гостях она играет не особенно хуже. «Интер» в гостях три раза победил и четыре раза проиграл. Поэтому и жду равную игру».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Где покажут матч «Аталанта» — «Интер».
Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.
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