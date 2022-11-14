«Ак Барс» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забивал

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду омский «Авангард».
Победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) одержали «ястребы».
На девятой минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Рид Буше с передач Алекса Бродхёрста и Корбана Найта. Менее чем через две минуты преимущество «Авангарда» удвоил Арсений Грицюк с передач Фёдора Малыхина и Сергея Толчинского. На 14-й минуте первого периода сократил отставание в счёте Вячеслав Войнов с передачи Никиты Евсеева.
На девятой минуте второго периода счёт сравнял Кирилл Семёнов с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина. Спустя девять минут вывел хозяев вперёд Кирилл Адамчук с передачи Дмитрия Воронкова.
На седьмой минуте третьего периода форвард омичей Владимир Брюквин с передач Алексея Береглазова и Ивана Телегина сделал счёт 3:3. На 17-й минуте третьего периода четвёртую шайбу омичей забросил Алекс Бродхёрст.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА. «Авангард» в этот же день сыграет дома с «Сочи».
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