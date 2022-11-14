«Металлург» — «Сибирь»: когда матч КХЛ, во сколько начало, где смотреть

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение магнитогорцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.70. На победу новосибирцев эксперты предлагают коэффициент 4.80.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.



Экспресс с коэффициентом 6.55.

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