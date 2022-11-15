«Металлург» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.62.
«Магнитка» почти три недели не побеждала в основное время, но в матче с «Сибирью» наконец-то сделает это. Новосибирцы весь ноябрь играют «от ножа», все матчи заканчивают с разницей в одну, максимум две шайбы. Особенно энергозатратными получились последние победы над СКА и «Динамо». «Металлург» явно будет посвежее.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но выигрыш хозяев получится тяжёлым, с минимальной разницей. Команда Мартемьянова в последнее время хорошо действует в обороне и не даст разгуляться атаке вице-чемпионов. Хоккей будет малорезультативным: четыре шайбы на двоих максимум. Выбираю ставку победа «Металлурга» в основное время», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 5.17.
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