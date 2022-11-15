«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 6.5 за 1.88.



«Если кто не знает, то «Салават Юлаев» сейчас абсолютный лидер Континентальной лиги по гостевым матчам. Если бы уфимцы также играли и дома, то Роман Ротенберг со своим СКА нервно курили бы в углу. Но дома «юлаевцы» играют так, что едва попадают в восточную восьмёрку. И два последних матча, которые «Салават» доблестно проиграл на глазах собственных болельщиков (а второй и вовсе всухую), говорят об этом лучше всяких слов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ну, «Сочи» тут упоминать нечего. Команда, одержавшая одну победу в 14 последних матчах и твёрдо лежащая на дне всех без исключения турнирных таблиц, не требует особых упоминаний. Всё зависит от «Салавата», который дома совсем не «Салават», а какая-то жалкая на него пародия. Настолько жалкая, что, пожалуй, может влететь и распоследней команде лиги.



Я, конечно, не сторонник хоккейного радикализма и не стану предсказывать победу ХК «Сочи», хоть там наверняка будет очень вкусный коэффициент. Сделаю весьма скромный прогноз о том, что «Салават», покочевряжившись перед своей публикой, всё-таки выстрадает себе два очка в матче с тоталом, не превышающим 6.5. На прочее моей фантазии не хватает», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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