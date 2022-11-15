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Саудовская Аравия — Хорватия: время начала матча, прогнозы и ставки

Саудовская Аравия — Хорватия: время начала матча, прогнозы и ставки
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16 ноября состоится товарищеский матч между сборными Саудовской Аравии и Хорватии. Начало запланировано на 15:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хорватов: поставить на победу команды Златко Далича можно с коэффициентом 1.55. Успех саудитов оценивается аналитиками в 6.30. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Букмекеры считают, что матч не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 5.17.

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